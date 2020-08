CdS - Milik pedina di scambio: il polacco per arrivare a Under o Bernardeschi

Arek Milik può essere una pedina di scambio importante per il Napoli nella prossima sessione di mercato. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di un possibile affare con la Roma.

"Perché tutto può ruotare intorno a Milik, al quale la Roma spalancherebbe le porte di Trigoria: e il Napoli, contento, si accomoderebbe per chiedere anche di Under, rimasto un desiderio irrealizzato da Giuntoli. Ma a destra, per tentare di scacciar via l’ombra di Callejon, rimane a ondeggiare la sagoma di Bernardeschi. Sotto voce, ne stanno ancora parlando (di lui e di Milik) e prima che il discorso evapori del tutto o si concretizzi, ne passerà".