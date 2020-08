Cds - Milik, pista Juve ormai lontana: Pirlo ha scelto il nuovo bomber

Edin Dzeko il preferito di Andrea Pirlo per l'attacco della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club bianconero, per accontentare l'allenatore, sarebbe disposto anche a fare un'eccezione sul progetto di svecchiamento della rosa, visto che il bosniaco ha un anno in più di Higuain, e di abbattimento del monte ingaggi. Dzeko non ha però ancora detto sì alla Juve e la Roma non intende cederlo, soprattutto non lo farà prima di aver individuato un erede all'altezza. Si allontana, dunque, la pista Milik per la Juventus.