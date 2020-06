CdS - Sarri ha deciso: è Milik il centravanti del futuro per la Juve

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha ormai deciso il nome giusto come centravanti del futuro della Juventus. Si tratta di Arkadiusz Milik, che l’attuale tecnico bianconero ha voluto ai tempi del Napoli. Non è l’unica pista a cui Fabio Paratici sta lavorando, ma sicuramente il polacco ha in Sarri uno sponsor importante. Il Napoli chiede 50 milioni, consapevole di non poter andare oltre i 40 visto anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 che può giocare in favore dei bianconeri e di tutte le altre pretendenti. Con Gonzalo Higuain sempre più vicino all’addio, la Juve ha bisogno di un centravanti e Milik, al netto dei tanti infortuni che probabilmente condizioneranno la trattativa, è il nome giusto.