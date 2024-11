Cds su Anguissa: "Nessun caso, era in permesso per un motivo"

Frank Anguissa ha saltato la prima partita del Camerun nelle qualificazioni in Coppa d’Africa: ieri non era in Namibia con la sua nazionale. Anzi: martedì è stato avvistato all’aeroporto di Napoli, di ritorno. Nessun caso, comunque: «Per questa partita l’ho lasciato a casa con il figlio, nato da poco», ha detto il ct Marc Brys. Tornerà in campo martedì contro lo Zimbabwe a Yaoundé. Il Camerun, tra l’altro, è già qualificato. Lo scrive il Corriere dello Sport.