Cds sul nuovo centro sportivo: "ADL lo aveva detto e lo ha fatto"

Il Corriere dello Sport questa mattina ha lanciato la notizia dell'intesa per la nuova casa del Napoli, il centro sportivo che sorgerà sempre a Castel Volturno, località La Piana, a pochi km dall'attuale Training Center. Dodici campi, palestre, strutture ampie che potranno ospitare anche la Primavera o comunque le giovanili.

"Aurelio De Laurentiis lo aveva detto e lo ha fatto: ha cercato le zone che avrebbero potuto ospitare le nuove strutture, ha visionato le aree, le ha analizzate in prima persona e con l’aiuto di un pool di esperti e alla fine s’è soffermato sui cento ettari di La Piana. L’accordo con la famiglia Coppola, titolare della proprietà del terreno così come del vecchio, è stato ormai raggiunto: i termini della compravendita vanno definiti e ratificati, cosa che magari avverrà al rientro del presidente dagli Stati Uniti, dove si trova in questo momento, ma l’intesa è stata raggiunta".