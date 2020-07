CdS - Tra Napoli e Lille tutto fatto per Osimhen: si attende la risposta del nigeriano

Appena qualche dettaglio da limare con il Lille e l’attesa per la risposta dell’attaccante. L’edizione odierna del Corriere dello Sport chiarisce come Victor Osimhen abbia girato ed apprezzato per la città di Napoli, tour completato dall’incontro caprese con De Laurentiis. Il quotidiano chiarisce come la città sia piaciuta all’attaccante, che si è preso qualche giorno di riflessione per prendere una decisione definitiva.