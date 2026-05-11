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Champions a rischio, Gazzetta dello Sport: "Buio Milan"

Champions a rischio, Gazzetta dello Sport: "Buio Milan"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

"Buio Milan”. Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport dopo il pesante ko dei rossoneri a San Siro contro l’Atalanta. La squadra di Allegri cade 3-2 contro la Dea e complica ulteriormente la corsa Champions, perdendo terreno prezioso nella lotta per il quarto posto.

Il Milan resta fermo a quota 67 punti, agganciato dalla Roma dopo il 2-2 dei giallorossi sul campo del Parma. Un momento delicato per i rossoneri, contestati anche dai tifosi al termine della gara. Le prossime sfide contro Cagliari e Genoa diventano ora decisive per difendere l’ultimo piazzamento utile per la Champions League.