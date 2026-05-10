Italiano chiederebbe al Bologna di essere liberato se si presenta il Napoli: il retroscena

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Il futuro di Vincenzo Italiano resta tutto da scrivere nonostante un contratto con il Bologna valido fino al 2027. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la permanenza dell’allenatore rossoblù non sarebbe così scontata, soprattutto in vista del possibile valzer delle panchine che potrebbe coinvolgere anche Napoli e Milan.

Il Bologna vuole trattenere Italiano

Il quotidiano spiega che i dialoghi tra la dirigenza emiliana e Italiano avrebbero soprattutto un valore formale in questa fase. Il Bologna, infatti, sarebbe pronto a proporre al tecnico un nuovo ciclo con una squadra costruita per tornare stabilmente in Europa nei prossimi anni.

Italiano chiede di essere liberato in un caso

Dall’altra parte, Italiano sarebbe disposto a restare volentieri in rossoblù, ma a precise condizioni. Il Corriere dello Sport sottolinea come l’allenatore potrebbe chiedere di essere liberato qualora l’interesse di una big diventasse una proposta concreta: “Vedi soprattutto Milan e Napoli in caso di separazione con Max Allegri e Antonio Conte”.