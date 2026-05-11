Prima pagina Juve, le richieste di Spalletti. Tuttosport: "I diktat di Lucio"

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Weekend amarissimo per il Milan, travolto dall’Atalanta per 3-2 e finito nel mirino della contestazione dei tifosi.

Weekend amarissimo per il Milan, travolto dall’Atalanta per 3-2 e finito nel mirino della contestazione dei tifosi. I rossoneri crollano ancora: la rimonta sfiorata non basta a evitare un ko pesantissimo che costa il terzo posto, ora nelle mani della Juventus. Intanto la Roma vola dopo il folle 3-2 di Parma, mentre la corsa Champions si infiamma sempre di più con il Napoli impegnato stasera a Bologna e il Como che celebra uno storico approdo in Europa per la prima volta nella sua storia.

In casa Juventus, invece, oltre ai risultati tiene banco il futuro tecnico e societario. Luciano Spalletti avrebbe chiesto garanzie precise: un trequartista di qualità e il rinnovo di Vlahovic, considerato centrale nel progetto. “Non si può giocare senza uno così”, avrebbe ribadito il tecnico