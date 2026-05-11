Con la Champions arriverebbero già due acquisti: pronti 60 mln

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La conquista del pass europeo, infatti, farebbe scattare automaticamente alcune operazioni già pianificate dal club azzurro.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a far partire immediatamente il mercato della prossima stagione in caso di qualificazione matematica alla Champions League già nella sfida di questa sera contro il Bologna. La conquista del pass europeo, infatti, farebbe scattare automaticamente alcune operazioni già pianificate dal club azzurro.

Come evidenzia il giornale, “la qualificazione farà scattare automaticamente l’obbligo di riscattare Hojlund”, in virtù degli accordi sottoscritti con il Manchester United la scorsa estate. L’attaccante danese diventerebbe così il primo acquisto a titolo definitivo della nuova annata, per una cifra complessiva di circa 44 milioni di euro.

Non solo. Il Napoli avrebbe già deciso anche di esercitare il diritto di riscatto per Alisson dallo Sporting Lisbona. Un’operazione da ulteriori 16,5 milioni di euro, che si aggiungono ai 3,5 già versati per il prestito oneroso. “Uno e due, due colpi”, scrive il Corriere dello Sport, sottolineando come il club azzurro sia pronto a investire quasi 51 milioni di euro per blindare due dei protagonisti del nuovo progetto tecnico.