Bologna, dubbio in difesa: Heggem o Helland per fermare Hojlund

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Vincenzo Italiano scioglierà nelle prossime ore uno dei principali dubbi di formazione in vista della sfida contro il Napoli.

Vincenzo Italiano scioglierà nelle prossime ore uno dei principali dubbi di formazione in vista della sfida contro il Napoli. Come evidenzia il Corriere dello Sport, sarà un difensore nordico ad avere il compito di limitare Hojlund: “L’ombra dell’attaccante del Napoli sarà norvegese”.

Il ballottaggio per fermare Hojlund

Il ballottaggio riguarda Heggem e Helland, entrambi candidati ad affiancare Lucumi al centro della difesa rossoblù. Heggem parte leggermente avanti e ha già giocato nei due precedenti stagionali contro il Napoli, sia al Dall’Ara sia nella finale di Supercoppa a Riyadh. Helland, però, scalpita dopo le recenti occasioni concessagli da Italiano.