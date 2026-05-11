Prima pagina Champions ad un passo, Cds: "Conte può chiuderla"

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Sul mercato intanto il ds Manna lavora: nel mirino ci sarebbero i nomi di Gila e Khalaili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

"Napoli, Conte può chiuderla": così scrive in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Con tre punti a Bologna la qualificazione Champions sarebbe matematica, e Conte ritrova Di Lorenzo titolare dopo cento giorni di assenza. Sul mercato intanto il ds Manna lavora: nel mirino ci sarebbero i nomi di Gila e Khalaili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L'Inter invece guarda già a mercoledì, quando all'Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia contro la Lazio: il centrocampo nerazzurro è una macchina da gol, con 33 reti totali stagionali tra trequartisti e mediani, solo Frattesi ancora a secco.