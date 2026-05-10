Da Roma svelano lo stipendio di Manna e insistono: "Roma pronta a triplicarglielo!"
Giovanni Manna resta uno dei principali obiettivi della Roma per il ruolo di direttore sportivo, ma il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire. A fare il punto è Il Messaggero, che racconta anche i dettagli economici legati all’attuale contratto del dirigente azzurro.
Manna-Roma, ci sono già stati contatti
Secondo il quotidiano, nei giorni scorsi ci sarebbero stati alcuni contatti tra il club giallorosso e l’entourage di Manna, considerato il profilo preferito a Trigoria per sostituire Massara. Aurelio De Laurentiis, però, avrebbe già espresso la volontà di trattenerlo dopo aver apprezzato il lavoro svolto negli ultimi mesi, soprattutto durante il mercato di gennaio. Il Messaggero cita anche l’operazione Alisson Santos come esempio della fiducia riposta nel ds.
Lo stipendio di Manna e l'offerta della Roma
La Roma, inoltre, sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta economica molto superiore rispetto all’attuale ingaggio percepito a Napoli: circa 300mila euro più bonus, cifra che i giallorossi potrebbero addirittura triplicare.
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