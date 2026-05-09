Di Lorenzo torna in tempo per la Champions aritmetica? E’ pronto, 100 giorni dopo...

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Giovanni Di Lorenzo è pronto a rientrare in campo a distanza di cento giorni esatti dall'infortunio contro la Fiorentina.

La lunga attesa è finita. Giovanni Di Lorenzo torna a disposizione di Antonio Conte per Napoli-Bologna, la partita che può consegnare agli azzurri la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Il capitano del Napoli, fermo da oltre tre mesi, potrebbe partire titolare nella difesa a tre: i 94 minuti disputati giovedì nell'amichevole contro la Scafatese a Castel Volturno, affrontati con il consueto spirito battagliero, hanno dato le risposte necessarie. Contro un Bologna guidato da Vincenzo Italiano — sempre ostico per gli azzurri — ritrovare un leader come Di Lorenzo è un'arma preziosa nel momento più importante della stagione.

Di Lorenzo infortunio Fiorentina: lasciò il campo in barella, si temeva il crociato. Ora è guarito

Cent'anni fa — o almeno così sembrava — era il 31 gennaio al Maradona contro la Fiorentina. Di Lorenzo lasciò il campo in barella, il volto coperto dalle mani, con un dolore che fece subito pensare alla rottura del legamento crociato. Un movimento innaturale, un ginocchio che cedeva: in quei momenti sembrava finito tutto, anche il sogno Mondiale con la Nazionale italiana. L'Italia poi non si è qualificata al torneo, ma Di Lorenzo ha saputo reagire con la determinazione di sempre, bruciando le tappe del recupero e tornando disponibile nel momento cruciale della stagione azzurra.

Napoli-Bologna, Di Lorenzo come arma in più: il capitano torna per la notte che vale la Champions League

Il ritorno di Di Lorenzo non poteva arrivare in un momento più significativo. Il Napoli ha bisogno di una vittoria contro il Bologna per conquistare matematicamente il ritorno tra le grandi d'Europa, e riavere in campo il proprio capitano — protagonista degli ultimi scudetti e della Supercoppa — è un segnale che va ben oltre il valore tecnico. Di Lorenzo non è mai stato un calciatore banale, e nemmeno nei momenti di difficoltà lo è diventato. Ora che la posta in palio è altissima, il difensore azzurro è pronto a riprendersi il suo posto. E il Napoli è pronto ad accoglierlo.