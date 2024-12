Che bel gesto dopo il gol: così i titolarissimi hanno mandato un messaggio alle riserve

Un bell'abbraccio di gruppo, con tutti dentro, nessuno escluso. Così Scott McTominay ha deciso di esultare dopo il gol-vittoria a Torino. Un gesto molto apprezzato dal Corriere dello Sport: "Avrebbe potuto esultare da solo, con qualche compagno all’altezza della bandierina e invece, insieme a Kvara, Lukaku e compagni è andato verso la panchina ad abbracciare tutti, Conte in primis.

Un gesto bello ed emblematico dell’unità del gruppo, di come anche chi giochi meno sia considerato al pari degli altri: sia da chi ha il posto fisso e non glielo toglie nessuno, vedi McT, che dall’allenatore. Conte vorrebbe ma non può dare minuti a chi ne ha avuti meno, ma senza coppe europee proprio non può".