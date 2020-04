Che succede se un giocatore ha il Covid-19? Lo scenario che nessuno si augura

Tanti dubbi legati all'eventuale ripresa del campionato. Tra questi, una domanda: che succede se il calcio riparte e un giocatore risulta positivo al Covid-19? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il giocatore verrebbe messo in quarantena, ma non si sa bene per quanto tempo e, soprattutto, non è da escludere lo stop definitivo del campionato. Un bel dilemma da risolvere, uno dei tanti, in attesa di maggior chiarezza. Esattamente quello che chiedono le società di calcio.