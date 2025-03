Chi ha già vinto sa come si fa: il Napoli ha 10 reduci dello Scudetto e ne ha aggiunti altri

vedi letture

Loro sanno come si fa, sono specialisti. Dieci reduci dello scudetto più uno, Antonio Conte. Il Corriere dello Sport quest'oggi racconta degli undici uomini che conoscono la strada per arrivare al titolo. Si parte dalla base solida del Napoli campione d’Italia nel 2023 che è ancora lì, pronta a dare battaglia:

"Meret tra i pali, Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa, Olivera e Di Lorenzo sugli esterni. In mezzo al campo, il professor Lobotka e un Anguissa 2.0. Davanti, gli altri reduci sono Politano, Raspadori e Simeone: tutti, nel 2023, misero la loro firma indelebile sullo scudetto. In tanti sono partiti, qualcuno ha fatto di tutto per andar via, ma altri ne sono arrivati". Si è aggiunto David Neres: tre titoli in Olanda con l’Ajax e uno in Portogallo con il Benfica. Noah Okafor, quattro volte campione d’Austria con il Salisburgo. E poi Romelu Lukaku che ha già assaggiato il successo in Serie A con l’Inter e con Antonio Conte. Ora la sfida "è confermarsi, perché vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Una questione d’orgoglio soprattutto per i 10 reduci del 2023, per dimostrare che non sono stati un fuoco di paglia".