Domani la partenza per l'Arabia: ADL volerà insieme alla squadra
Domani pomeriggio è prevista la partenza con un volo charter da Capodichino per l'Arabia Saudita: Aurelio De Laurentiis seguirà la squadra nell'impegno in Supercoppa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "A bordo del volo ci sarà l’intera dirigenza azzurra, a partire dal presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal vicepresidente Edoardo, dall’ad Chiavelli e dal direttore generale dell’area business Bianchini.
Il programma saudita entrerà nel vivo mercoledì. Alle 12.30 locali (le 10.30 italiane) Conte dirigerà l’allenamento all’Al Riyadh Club; alle 16 (le 14 in Italia), poi la conferenza stampa all’interno dell’Al-Awwal Park Stadium, teatro della Supercoppa. L’impianto, inaugurato nel 2015, può ospitare 26mila spettatori ed è la casa dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
