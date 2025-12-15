Conte sorride: recupera altri due pezzi per la Supercoppa, restano 4 gli indisponibili

Un’altra partita lontano da Napoli, forse due nel migliore dei casi. Il Napoli prepara le valigie e vola in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Milan in programma giovedì alle ore 20 italiane. Ancora una volta, dunque, gli azzurri saranno chiamati a cercare risposte lontano dal Maradona, in una fase della stagione che impone compattezza e personalità. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta il programma.

La squadra si ritroverà oggi a Castel Volturno per l’ultimo allenamento prima della partenza: domani pomeriggio è infatti previsto il volo charter da Capodichino alla volta di Riad. Nel gruppo torna Romelu Lukaku, alla prima convocazione dopo l’infortunio rimediato a metà agosto, una notizia importante per Antonio Conte in vista di una gara che richiederà peso offensivo e soluzioni alternative. Segnali incoraggianti anche da Stanislav Lobotka e Miguel Gutierrez, già rientrati a Udine e con minuti preziosi nelle gambe. Torna a disposizione anche Juan Jesus, assente nell’ultima trasferta di campionato. Restano invece quattro gli indisponibili: Meret, Gilmour, Anguissa e De Bruyne, ancora ai box e non imbarcati per l’Arabia Saudita.