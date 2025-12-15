Milinkovic divide i quotidiani: per Repubblica è da 4,5, per il CdS è da 6

La prestazione di Milinkovic-Savic contro l'Udinese divide i quotidiani: per Repubblica è da 4,5, per il CdS è da 6. Ecco nel dettaglio le valutazioni dei quotidiani sulla prestazione del portiere azzurro.

Per Tuttosport il voto è 5,5: il portiere azzurro appare poco sicuro nelle situazioni che portano ai gol annullati e non ha responsabilità dirette sulla prodezza di Ekkelenkamp, ma la sensazione generale è di scarsa affidabilità.

Più indulgente il Corriere dello Sport, che assegna la sufficienza. Nel primo tempo Milinkovic-Savic prova a innescare Hojlund e Neres con il lancio lungo, poi è reattivo nel deviare sulla traversa il bolide di Piotrowski. Nulla può sulla conclusione di Ekkelenkamp. Il Var cancella un suo intervento goffo su Bertola e il gol di Davis, evitando conseguenze peggiori.

La Gazzetta dello Sport si assesta su un 5,5: la deviazione che manda il tiro di Piotrowski sulla traversa alza il voto, ma nel complesso la prova resta poco rassicurante. Anche qui pesa l’intervento del Var sul gol annullato a Davis.

Stessa linea per Il Mattino, che sottolinea i pochi interventi nell’arco dei novanta minuti e una precisione non sempre impeccabile. Il portiere viene aiutato dalla tecnologia e dalla traversa, mentre sull’eurogol di Ekkelenkamp può fare poco. Resta una risorsa quando riesce a servire i compagni in profondità, ma l’uso di quest’arma appare ancora troppo discontinuo.

Il giudizio più severo arriva da Repubblica, che scende al 4,5. L’arcobaleno di Ekkelenkamp viene solo osservato, e anche sul gol di Davis il portiere viene ritenuto colpevole, seppur salvato dal Var.