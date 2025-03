Ci siamo quasi per il rientro: Neres tornerà tra i convocati per la gara col Venezia

Sta per rientrare David Neres. Non ce la farà per la prossima partita di campionato contro la Fiorentina, ma dovrebbe rivedersi almeno tra i convocati per il match successivo contro il Venezia, in programma tra due settimane. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport:

“Migliorano anche le condizioni di Neres, che sta recuperando dalla lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra e potrà rientrare nel match contro il Venezia del 16 marzo. La cautela, però, resta la priorità per lo staff tecnico del Napoli, e nessuno intende accorciare i tempi di recupero, come già accaduto con Olivera e Buongiorno”.