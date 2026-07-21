Formazione Napoli, la prima idea di Allegri in vista dell'Arezzo

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Il Napoli si prepara al primo test stagionale sotto la guida di Massimiliano Allegri. Domani, a Dimaro, gli azzurri affronteranno l’Arezzo in un’amichevole che servirà al nuovo tecnico per valutare la condizione della squadra e i primi meccanismi tattici. Il Corriere dello Sport ha anticipato le possibili scelte di formazione per la sfida, fornendo alcuni indizi emersi durante gli allenamenti svolti in ritiro. Allegri ha lavorato soprattutto sulla fase tattica, dividendo le esercitazioni in più momenti: prima coinvolgendo centrocampisti e attaccanti, poi concentrandosi sulla linea difensiva a quattro.

Le prime indicazioni di Allegri: ecco il possibile undici anti-Arezzo

Nel corso delle prove sul campo, il tecnico azzurro ha testato una retroguardia composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. Al momento, invece, il centrocampo scelto per partire dal primo minuto dovrebbe prevedere la presenza di Anguissa, Lobotka e Vergara. In avanti, spazio al tridente formato da Politano, Hojlund e Alisson, con Allegri che continua a valutare uomini e soluzioni in vista dell’esordio stagionale.