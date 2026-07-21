Incendio Dimaro, gli aggiornamenti: grande spavento ma nessun ferito

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Un incendio è divampato nella notte in una casetta adibita a deposito situata all'esterno del Classic Center di Monclassico. L'allarme è scattato alle 1.42 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Monclassico, supportati dai colleghi dei distaccamenti di Malè e Dimaro. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura, realizzata quasi interamente in legno e utilizzata come deposito di legna. Il rogo ha distrutto gran parte dell'edificio, causando ingenti danni alla costruzione ma senza coinvolgere persone presenti, grazie all'assenza di attività nella zona durante la notte. Lo riporta L'Adige con tutti gli aggiornamenti e i dettagli.

Intervento dei pompieri decisivo per evitare il propagarsi delle fiamme

L'intervento tempestivo delle squadre antincendio ha permesso di contenere l'emergenza e limitare le conseguenze del rogo, impedendo che le fiamme raggiungessero il vicino centro commerciale, che in quel momento era chiuso. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e completare le operazioni di spegnimento, evitando ulteriori danni alle strutture circostanti. L'incendio ha interessato principalmente la piccola costruzione esterna, destinata alla conservazione della legna, mentre il resto della zona non ha riportato conseguenze rilevanti. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che dovranno ricostruire l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità. L'intervento coordinato dei diversi corpi dei vigili del fuoco ha consentito di chiudere l'emergenza in tempi rapidi e garantire la sicurezza dell'area circostante senza problemi.