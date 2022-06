Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, in casa Napoli è in atto un vero e proprio mutamento del reparto arretrato.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque addii in sei mesi: la rivoluzione silenziosa in difesa. Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, in casa Napoli è in atto un vero e proprio mutamento del reparto arretrato.

"Il mercato non è ancora decollato e quando lo farà si potrà leggere tra le pieghe di questa estate che comunque annuncia sorprese difensive: sta cambiando, lentamente, un intero settore (via Ospina, Tuanzebe, Ghoulam e Malcuit con certezza, che si sono aggiunti all’addio di dicembre di Manolas): serve, in questo momento, un quarto difensore, e la tentazione è di proiettarsi nel futuro, attraverso Østigard. A meno che le giornate roventi che inevitabilmente caratterizzeranno il mese di luglio, non costringano a ragionare diversamente. Ma Østigard ha la sua corsia preferenziale, e da almeno quattro mesi, e con Giuntoli si è già detto - attraverso gli agenti - quello che dovevano dirsi".