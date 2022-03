Ciro Junior: farlo nascere a Napoli è una scelta fortemente voluta da Dries

La settimana di sosta di campionato per le nazionali ha portato una lieta novella in casa Mertens.

La settimana di sosta di campionato per le nazionali ha portato una lieta novella in casa Mertens. Si parla del nuovo nato in casa Mertens sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "È nato a Napoli, alla clinica Ruesch, il primogenito Ciro Romeo. Una sorta di atto di fede per la città che Dries tanto ama, ormai da nove anni. Un feeling che si è rinsaldato con il passare del tempo. Con gesti, pensieri e parole di casa Mertens. La moglie Kat attraverso il suo blog ha fatto anche da guida turistica, invitando tutti a visitare Napoli. Dries ha imparato a muoversi in città e a regalare un sorriso a tutti.

Un amore corrisposto dai tifosi che lo amano e lo hanno inondato di messaggi felicitandosi per la nascita di suo figlio. Quello di far nascere Ciro junior a Napoli è una scelta fortemente voluta da Dries che non hai smesso di dare messaggi d’amore alla città è nemmeno tanti altri velati alla società".