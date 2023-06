Clamoroso dalla Francia, L'Equipe: "Galtier come Spalletti, può fermarsi un anno"

"E' stato un anno molto difficile" filtra dall'entourage di Galtier dopo l'annata vissuta al Psg con la vittoria del campionato

"E' stato un anno molto difficile" filtra dall'entourage di Galtier dopo l'annata vissuta al Psg con la vittoria del campionato e l'uscita ai quarti dalla Champions contro il Bayern Monaco.

Per questo l'edizione odierna de L'Equipe - nonostante abbia riportato in prima pagina la notizia Galtier-Napoli - scrive a sorpresa che non è da escludere la scelta, come Spalletti, di un anno sabbatico, anche se le richieste per il tecnico nato a Marsiglia sono davvero tante come confermato dal suo legale.