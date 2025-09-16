Classifica Champions secondo algoritmo Opta: la posizione del Napoli

Con la Champions che ritorna, con le italiane subito in campo, il Corriere dello Sport nella sua analisi e previsione si affida alla previsione dell’algoritmo di Opta che stima i punti previsti per ciascuna delle 36 squadre al via sulla base del Predictor, che incrocia serie storiche e infinite variabili rigiocando migliaia di volte le otto giornate della League Phase.

"Inter e Napoli partono leggermente avvantaggiate rispetto a Juve e Atalanta. Chivu, sostiene l’algoritmo, chiuderebbe al nono posto, Conte all’undicesimo. Ma francamente qui stiamo parlando di decimi di punto. Il succo della storia è un altro: si gioca sul filo, impossibile pensare di chiudere i conti con una giornata d’anticipo. E conterà ogni dettaglio: un punto in più, un gol segnato in più, un gol in meno incassato. Diciamo che di fronte alla possibilità di una goleada non bisogna mai tirarsi indietro: sarà antipatico infierire, ma è sempre meglio un rimorso che il rimpianto di aver pregiudicato il cammino nella competizione".