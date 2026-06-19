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Colpo Inter, Gazzetta dello Sport: "Ecco Palestra"

Colpo Inter, Gazzetta dello Sport: "Ecco Palestra"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:06Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
L'Inter piazza uno dei colpi più importanti del mercato estivo

L'Inter piazza uno dei colpi più importanti del mercato estivo. La prima pagina della Gazzetta dello Sport apre con l'affare che porta Marco Palestra in nerazzurro, un'operazione che sarebbe ormai alle battute finali dopo l'intesa raggiunta con l'Atalanta.

Inter, ecco Palestra. Colpo da 50 milioni per Chivu

Il quotidiano titola a tutta pagina: "Ecco Palestra", definendolo un "colpo grosso" per il club milanese. Secondo la rosea, il vertice tra le due società avrebbe prodotto l'accordo definitivo per un'operazione da circa 50 milioni di euro, con la chiusura attesa a breve.