Scoppia il caso Nico Paz, Corriere dello Sport: "Real-Nico, che lite: 'Portaci 60 milioni'"
Il Corriere dello Sport apre la sua edizione con il futuro di Nico Paz, uno dei giovani talenti più seguiti del calcio europeo. Il quotidiano titola in maniera eloquente: "Occhio a Paz", raccontando il braccio di ferro che coinvolge il Real Madrid, il Como e diversi club interessati al fantasista argentino. Secondo il giornale, il nodo principale riguarda la volontà del giocatore di continuare a crescere giocando con continuità e disputando la Champions League.
Nico Paz infiamma il mercato, il Real Madrid alza il muro
Il Corriere sottolinea che: "A Madrid l'argentino si sente chiuso da Bellingham e Bernardo Silva", situazione che starebbe alimentando riflessioni sul suo futuro. La trattativa tra il Real Madrid e il Como si sarebbe complicata nelle ultime settimane. Come evidenzia il quotidiano: "Real-Nico, che lite: 'Portaci 60 milioni'".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro