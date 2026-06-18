Nuovo centro sportivo a Monterusciello, ADL in contatto costante col sindaco: tutti gli scenari

vedi letture

Il Napoli ha bisogno di un nuovo centro sportivo e Aurelio De Laurentiis continua a spingere per costruirlo nella zona di Monterusciello.

Il futuro del Napoli non passa soltanto dal mercato. In queste settimane Aurelio De Laurentiis è impegnato su due dossier considerati strategici per la crescita del club: il nuovo centro sportivo e il progetto legato allo stadio. E oggi in edicola Il Mattino fa il punto della situazione, sottolineando il lavoro in smart working del patron.

De Laurentiis spinge per il nuovo centro sportivo

Dagli Stati Uniti, il presidente azzurro continua a seguire da vicino gli sviluppi relativi all'area di Monterusciello. I contatti con il Comune di Pozzuoli sono costanti nel tentativo di individuare una soluzione che consenta di valorizzare i terreni dell'ex Coverciano del tennis, tenendo conto dei finanziamenti già erogati e utilizzati in passato. Il sindaco Luigi Manzoni avrebbe manifestato disponibilità verso diverse ipotesi, mentre gli uffici tecnici sono al lavoro per individuare un percorso amministrativo sostenibile. Sul tavolo restano varie opzioni, dalla concessione alla convenzione, fino al possibile coinvolgimento della Zes Unica attraverso incentivi e semplificazioni burocratiche.