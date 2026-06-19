Prima pagina Spalletti vuole un difensore, Tuttosport: "Lucumí, affondo Juve"

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. Il quotidiano torinese apre con il titolo: "Lucumí, affondo Juve".

La prima pagina di Tuttosport è dedicata al mercato della Juventus e in particolare a Jhon Lucumí, difensore colombiano del Bologna che sarebbe tornato prepotentemente nei radar bianconeri. Il quotidiano torinese apre con il titolo: "Lucumí, affondo Juve".

Lucumí torna nel mirino della Juventus, ripresi i contatti con il Bologna

Secondo Tuttosport, il centrale classe 1998 avrebbe convinto la dirigenza juventina per leadership, affidabilità e duttilità tattica. Nel sottotitolo si legge che sono stati ripresi i contatti con il Bologna e che il club bianconero starebbe lavorando sulla clausola rescissoria da 28 milioni di euro, con i buoni rapporti tra le società che potrebbero favorire l'operazione.