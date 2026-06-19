Allegri-Napoli: ecco perchè bisognerà attendere ancora qualche giorno

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Non esistono particolari ostacoli tra il Napoli e Massimiliano Allegri.

Non esistono particolari ostacoli tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Il nodo da sciogliere riguarda piuttosto il rapporto contrattuale ancora in essere tra il tecnico livornese e il Milan, nonostante l'esonero maturato nei mesi scorsi.

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la situazione potrebbe provocare qualche rallentamento, ma non comprometterà l'operazione. Il quotidiano sottolinea infatti che l'accordo non è in discussione e che le parti stanno lavorando per arrivare alla risoluzione definitiva del contratto.

Allegri e la firma col Napoli: ecco perchè bisognerà attendere ancora qualche giorno

Gli avvocati sono già al lavoro per definire tutti gli aspetti burocratici, anche se il club rossonero al momento è concentrato su altre questioni, tra cui la scelta del nuovo dirigente. Per questo motivo sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima di arrivare alla completa definizione della vicenda.