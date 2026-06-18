ADL va avanti per il nuovo stadio nell'area dell'ex raffineria: le ultime

vedi letture

Prosegue il confronto sul possibile nuovo impianto nell'area dell'ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio.

Il futuro del Napoli non passa soltanto dal mercato. In queste settimane Aurelio De Laurentiis è impegnato su due dossier considerati strategici per la crescita del club: il nuovo centro sportivo e il progetto legato allo stadio. E oggi in edicola Il Mattino fa il punto della situazione, sottolineando il lavoro in smart working del patron.

Nuovo stadio, De Laurentiis avanti nell'area dell'ex raffineria

Prosegue il confronto sul possibile nuovo impianto nell'area dell'ex raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio. La bonifica del sito dovrebbe concludersi in autunno e si lavora a un incontro tra i rappresentanti della Kuwait Oil, il Comune e i tecnici impegnati nel progetto di riconversione dell'area. Il tema resta quindi apertissimo. Dopo il sopralluogo effettuato a marzo da De Laurentiis e dall'amministratore delegato Andrea Chiavelli, il dialogo non si è mai interrotto e i prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisivi per delineare il futuro infrastrutturale del club azzurro.