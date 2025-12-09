Come sta McTominay? Cdm: "Sarà gestito vista l'emergenza a centrocampo"

Scott McTominay, l'ultimo dei Fab Four ancora disponibile, dovrà stringere i denti. Con la Juve non era al top ma è rimasto in campo e domani sarà come sempre protagonista contro il Benfica in Champions League. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

"Sarà gestito in modo da averlo nelle migliori condizioni possibili al Da Luz. Vista l’emergenza con i tanti infortuni che svuotano il centrocampo, non ci sono alternative, McTominay dovrà trascinare la mediana del Napoli a Lisbona in coppia con Elmas, Vergara è l’unica soluzione a gara in corso”.