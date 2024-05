Compleanno senza regalo: De Laurentiis non aspetta più e spinge per Conte

75esimo compleanno senza regalo per Aurelio De Laurentiis. Nella giornata di ieri infatti non c'è stata la svolta attesa per Gian Piero Gasperini.

75esimo compleanno senza regalo per Aurelio De Laurentiis. Nella giornata di ieri infatti non c'è stata la svolta attesa per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta quest'oggi incontrerà di nuovo Percassi, ma dal confronto di ieri è trapelato ottimismo sulla permanenza considerando la volontà della proprietà di accontentare l'artefice della favola nerazzurra con un prolungamento ed anche alcune garanzie tecniche. La tentazione per Gasperini è stata forte, probabilmente persiste ancora, ma alla fine è più di una sensazione che sceglierà la famiglia nonostante il fascino del Napoli ben espresso in un singolare esempio dopo la conquista dell'Europa League. De Laurentiis però ha fretta e non aspetterà ancora: c'è da rilanciare il Napoli e prendere subito decisioni delicate sul mercato.

Tutto su Conte per sbloccare l'accordo

Il presidente del Napoli ha fretta, vuole recuperare il terreno perso e c'è bisogno dunque di far partire la rifondazione, passare dalle liste e le riflessioni alle operazioni concrete. Il lavoro da fare in entrata ed in uscita è enorme ed il ds Manna non può attendere ulteriormente il tecnico per raffinare il progetto tecnico e quindi le scelte sul mercato. Ora l'obiettivo è sbloccare la trattativa per Conte, mai tramontata, col tecnico che ha fatto anche un ulteriore passo verso i partenopei dal punto di vista economico. C'è da mettere in chiaro anche alcuni punti programmatici per evitare incomprensioni future, ma nonostante l'asticella sempre alta di Conte lo si può considerare favorito rispetto a Pioli che proprio ieri s'è liberato dal Milan di comune accordo. Le prossime 48 ore saranno molto probabilmente decisive per capire chi guiderà il nuovo Napoli che verrà rivoluzionato in estate.