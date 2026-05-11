Svolta Conte? Corbo: "Può decidere di accettare un percorso a lungo termine"
"La Federcalcio nominerà il 22 giugno il nuovo presidente, solo dopo il commissario tecnico. A 20 giorni dal ritiro in Trentino e con un mercato estero sospeso per i Mondiali americani". Così scrive, su Repubblica, Antonio Corbo parlando delle basse probabilità di vedere Antonio Conte sulla panchina della nazionale italiana.
Corbo, invece, ritiene possibile una permanenza al Napoli: "La meno prevista delle soluzioni è forse la migliore, auspicata anche dai tifosi. Che Conte risolva subito i dubbi, decida di rimanere comunque a Napoli e condivida un progetto a più lungo termine. Avviare un grande ciclo, per lui inedito. Trattenere i migliori integrandoli con giovani di talento e futuro. Costruire piuttosto che gestire".
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