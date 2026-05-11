Fab Four, esperimento ormai archiviato: la scelta di Conte
Il Corriere dello Sport anticipa le scelte di Antonio Conte per la sfida di questa sera al Maradona contro il Bologna e conferma lo stop momentaneo ai cosiddetti “Fab Four”. Il tecnico azzurro dovrebbe infatti rinunciare ancora ad Anguissa dal primo minuto, puntando su un assetto più equilibrato.
Secondo il quotidiano, sarà Rasmus Hojlund a guidare l’attacco del Napoli con il supporto di De Bruyne, Alisson Santos e McTominay alle sue spalle. “Niente Fab Four, Anguissa andrà ancora in panchina”, scrive il Corriere dello Sport, evidenziando la scelta di Conte di non riproporre contemporaneamente tutti i big del centrocampo offensivo.
La buona notizia riguarda invece il ritorno di Giovanni Di Lorenzo, pronto a rivedersi in campo dopo oltre tre mesi: “Dopo cento giorni si rivedrà Di Lorenzo. In tempo per una notte decisiva”.
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