Tre big scudetto possono salutare: lo scenario de Il Mattino
Il Mattino in edicola lancia uno scenario che potrebbe segnare la fine di un ciclo: “Gli eroi dello scudetto preparano l’addio”. Sotto i riflettori ci sono Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Alex Meret, tre protagonisti assoluti delle ultime stagioni azzurre che potrebbero salutare Napoli al termine del campionato.
Per Lobotka il futuro resta in bilico: lo slovacco avrebbe già preso tempo davanti alla proposta di rinnovo, nonostante una clausola permetta di prolungare il contratto fino al 2028. Sul regista ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus di Luciano Spalletti.
Anguissa, invece, potrebbe tornare in Premier League, cinque anni dopo il suo approdo in Italia, mentre Meret sembra destinato a ripartire altrove dopo aver perso il posto da titolare con l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic. Per il portiere friulano si profila una nuova avventura ancora in Serie A.
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