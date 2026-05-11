Nessun ribaltone Manna, Repubblica: "ADL non ha nessuna intenzione di liberarlo"
TuttoNapoli.net
Il quotidiano sottolinea come Manna sia già pienamente operativo nella pianificazione del mercato per la prossima stagione
Secondo quanto riportato da La Repubblica, non ci sarebbero dubbi sul futuro di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli, accostato nelle ultime settimane alla Roma, è destinato a restare in azzurro. Aurelio De Laurentiis, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire, forte anche dei tre anni di contratto ancora in essere.
Il quotidiano sottolinea come Manna sia già pienamente operativo nella pianificazione del mercato per la prossima stagione. Tra i profili monitorati con particolare attenzione ci sarebbe anche quello di Mario Gila, difensore della Lazio considerato uno dei nomi più interessanti per rinforzare il reparto arretrato del Napoli.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Beukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com