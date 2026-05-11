Nessun ribaltone Manna, Repubblica: "ADL non ha nessuna intenzione di liberarlo"

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Il quotidiano sottolinea come Manna sia già pienamente operativo nella pianificazione del mercato per la prossima stagione

Secondo quanto riportato da La Repubblica, non ci sarebbero dubbi sul futuro di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli, accostato nelle ultime settimane alla Roma, è destinato a restare in azzurro. Aurelio De Laurentiis, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire, forte anche dei tre anni di contratto ancora in essere.

Il quotidiano sottolinea come Manna sia già pienamente operativo nella pianificazione del mercato per la prossima stagione. Tra i profili monitorati con particolare attenzione ci sarebbe anche quello di Mario Gila, difensore della Lazio considerato uno dei nomi più interessanti per rinforzare il reparto arretrato del Napoli.