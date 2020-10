Con Osimhen si esulta ogni quarto d'ora: l'incredibile statistica dell'attaccante

Con Victor Osimhen si esulta ogni quarto d'ora. Il Corriere della Sera in edicola titola così sull'attaccante nigeriano, analizzando i numeri dell'incredibile impatto offensivo del nuovo arrivato in casa Napoli.

"Batte sulla corsa gli avversari, domina con la potenza fisica l’area di rigore. Palla a lui, e il Napoli va. Va talmente tanto che con Osimhen in campo la squadra di Gattuso fa gol ogni sedici minuti. Ne ha collezionati 203 su 270 di minuti, e il Napoli ne ha beneficiato andando a segno 12 volte: di fatto, con Victor in campo, di quarto d’ora in quarto d’ora si esulta. Senza, invece, la voce gol si attesta sullo zero. Non è un caso.