Condò non ha dubbi: "Barcellona nel caos, il Napoli può giocarsela in Champions"

La cura Gattuso ed il caos Barcellona: Napoli, ora in Champions te la giochi. Così titola un pezzo a firmo di Paolo Condò presente sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel quale viene analizzato il periodo delle due squadre ed evidenziato di come le cose siano cambiate dal momento del sorteggio fino ad oggi: a dicembre il Napoli era nel caos e quel sorteggio sembro una mazzata, oggi i problemi sono tutti in casa blaugrana.

"Quel che sta succedendo a Barcellona - si legge - è sbalorditivo non solo per la possibilità - personalmente sono ancora incredulo - che Messi a fine stagione se ne vada. Colpisce prima la presenza nei panni dell’apparente “cattivo” di Eric Abidal. Molte cose sono cambiate al Barcellona, dell’era Guardiola non è rimasto praticamente nulla e se c’è un momento nel quale il Barça è stato debole, è questo. E dunque sì, il Napoli può giocarsela".