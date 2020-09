Condò: "Osimhen, la svolta del Napoli dopo un'ora di sbadigli"

"Il Napoli che, dopo un’ora di poco, per non dire di nulla, ha svoltato con decisione una volta entrato Osimhen". Lo scrive Paolo Condò, che nel suo editoriale per Repubblica analizza così la vittoria degli azzurri sul campo del Parma.

"Il centravanti nigeriano è stato abbastanza impressionante per l’energia che ha aggiunto, per il cambio di modulo che ha dettato a Gattuso — Lozano e Insigne larghi, lui davanti a Mertens, 4-2-3-1 o 4-4-2 ultra offensivo che dir si voglia — e la naturalezza con la quale la squadra l’ha assorbito, traendone il meglio. Dopo quell’ora di sbadigli il Napoli ha vinto in quattro e quattr’otto, sbrigando la pratica Parma come si fosse ricordato che il cartellino andava timbrato”.