Condò su Repubblica: "A Cagliari Spalletti ha la grande occasione della sua carriera"

Paolo Condò, noto giornalista, nel suo editoriale per il quotidiano La Repubblica si è espresso così sulla grande chance del Napoli stasera a Cagliari: "Stasera Spalletti guarda in faccia a Cagliari la grande occasione della sua carriera, tre punti affiancherebbero il Napoli al Milan in prossimità di uno snodo di calendario fondamentale, con la Lazio e lo stesso Milan in successione. Oltre quello, c'è una lunga discesa verso il traguardo".