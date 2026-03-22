Conte a Cercola per la Primavera, un segnale forte per il futuro: tre gli osservati speciali

Conte a Cercola per la Primavera, un segnale forte per il futuro: tre gli osservati specialiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:45Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Una presenza non passata inosservata, la prima per lui a una partita degli azzurrini, che conferma il coinvolgimento totale nel progetto del club.

Il giorno dopo la vittoria contro il Cagliari, Antonio Conte ha scelto di seguire da vicino anche il settore giovanile del Napoli. Come racconta Il Mattino, il tecnico era presente sugli spalti dello stadio Piccolo di Cercola per assistere alla gara della Primavera contro il Genoa, terminata 0-1 per i rossoblù.

Conte a Cercola per la Primavera: tre osservati speciali

Una presenza non passata inosservata, la prima per lui a una partita degli azzurrini, che conferma il coinvolgimento totale nel progetto del club. In tribuna con lui anche Sinicropi e Grava, mentre in campo c’erano diversi giovani già visti in orbita prima squadra, come Prisco, De Chiara e il portiere Spinelli, utilizzati nei momenti più difficili dell’emergenza.

Conte aggregherà giovani della Primavera alla prima squadra

Secondo il quotidiano, la visita non è stata casuale: con molti giocatori impegnati in nazionale, Conte potrebbe pescare dalla Primavera per completare il gruppo a Castel Volturno. Un segnale che guarda al presente ma anche al futuro del Napoli.