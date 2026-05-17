Conte, spunta una richiesta alla squadra. E c'è una mossa a sorpresa

vedi letture

Prima la Champions League, poi il futuro. Il Napoli si prepara a vivere giorni decisivi sia sul campo sia fuori.

Prima la Champions League, poi il futuro. Il Napoli si prepara a vivere giorni decisivi sia sul campo sia fuori. Come sottolinea il Corriere della Sera, Antonio Conte ha chiesto alla squadra un ultimo sforzo per chiudere definitivamente il discorso qualificazione europea prima di affrontare insieme al club le valutazioni sulla prossima stagione. Il tecnico porterà tutti a Pisa, compresi David Neres, tornato tra i convocati dopo il recupero dall’infortunio, e Matteo Politano, nonostante la squalifica.

Le ultime sul futuro di Conte

Nel frattempo continua il dialogo tra Conte e Aurelio De Laurentiis. Se fino a poche settimane fa la separazione sembrava l’ipotesi più concreta, oggi il confronto tra le parti appare più sereno e aperto anche alla possibilità di proseguire insieme. Resta però da trovare un’intesa tecnica ed economica definitiva. Il Napoli è infatti pronto ad avviare una nuova fase di ricostruzione, ma senza rinunciare all’obiettivo di restare competitivo sia in Serie A sia in Europa.