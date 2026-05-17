Pisa-Napoli, il programma degli azzurri pre-partita: Conte non cambia la routine
Nessun cambio di programma particolare in casa Napoli nonostante l’orario insolito della sfida contro il Pisa. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha deciso di mantenere pressoché invariata la routine della squadra nel giorno della partita. La mattinata azzurra inizierà con la colazione tra le 8:30 e le 9, seguita da una breve riunione tecnica prima della partenza in pullman verso lo stadio.
Nessuna rifinitura
Secondo il quotidiano, Conte preferisce svolgere una rifinitura supplementare soltanto quando il Napoli gioca in posticipo serale, spesso per curare dettagli legati alle palle inattive. Stavolta, però, i tempi ridotti e la volontà di non stravolgere le abitudini hanno portato il tecnico a confermare il programma tradizionale.
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