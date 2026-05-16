Futuro De Bruyne, spunta la volontà del belga per l'estate

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Il giocatore non nasconde comunque la possibilità di continuare la sua esperienza in azzurro, scenario che non gli dispiacerebbe affatto

Kevin De Bruyne vivrà il Mondiale da protagonista, con un ruolo di primo piano, prima di sedersi al tavolo per definire il proprio futuro nella prossima stagione. Il centrocampista belga, come riportato da Repubblica oggi in edicola, ha ancora un anno di contratto con il club azzurro e la sua permanenza sarà valutata insieme alla società al termine della competizione internazionale. La volontà di tutte le parti sarà determinante per capire se proseguire il rapporto o intraprendere strade diverse, in base anche alle condizioni fisiche e al rendimento complessivo del giocatore durante l’annata.

Futuro in bilico per De Bruyne al Napoli

Il giocatore non nasconde comunque la possibilità di continuare la sua esperienza in azzurro, scenario che non gli dispiacerebbe affatto. L’idea è quella di proseguire in un contesto competitivo come quello del Napoli, con l’obiettivo di vivere una stagione finalmente libera dai problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento recente. La gestione delle condizioni atletiche sarà un fattore decisivo nella valutazione finale, sia da parte del calciatore sia da parte del club, che osserva con attenzione l’evoluzione dopo il Mondiale e in vista delle prossime decisioni di mercato. La decisione finale arriverà soltanto dopo un confronto tra le parti interessate direttamente coinvolte.