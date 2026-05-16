Pisa-Napoli alle 12, Conte "su tutte le furie": la reazione del tecnico

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Pisa-Napoli alla fine si giocherà alle ore 12 di domenica, di domani. In un orario definito assurdo e che ha suscitato la forte irritazione anche di Antonio Conte, che è andato su tutte le furie come rivelato da Il Mattino oggi in edicola, gli azzurri si presenteranno a Pisa in una partita che non ammette giustificazioni. Il tecnico, infatti, non sembra intenzionato a concedere attenuanti, rendendo la sfida un banco di prova significativo per il gruppo. In caso di vittoria, d'altronde, sarà qualificazione in Champions aritmetica.

Conte ha ribadito che non esistono deroghe alla responsabilità collettiva e che la sfida di Pisa assume un valore simbolico nel percorso della squadra. Fa eccezione soltanto Romelu Lukaku, ormai proiettato quasi esclusivamente verso gli impegni con il Belgio (ieri è arrivata la qualificazione del ct Garcia), mentre il resto della rosa sarà regolarmente a disposizione e sarà convocato anche Neres.