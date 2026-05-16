Formazione Napoli, Conte ha deciso: escluse rivoluzioni a Pisa

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Un’altra variazione sarà sulla corsia destra, dove Matteo Politano dovrà scontare un turno di squalifica. Al suo posto dovrebbe agire Leonardo Spinazzola

Antonio Conte non ha intenzione di stravolgere la formazione per domani a Pisa. Ha escluso rivoluzioni, il tecnico, come riferito da Repubblica oggi in edicola. Anzi: Conte prepara solo due cambi rispetto alla gara contro il Bologna. Il primo riguarda Kevin De Bruyne, che sarà schierato nel tridente offensivo insieme a Rasmus Hojlund e Alisson Santos, con l’idea di dare maggiore imprevedibilità e qualità tra le linee. Hojlund è alla ricerca di un gol che manca dal 14 marzo, mentre il brasiliano sta attraversando un buon momento di forma dopo la prestazione convincente contro il Bologna.

Formazione Napoli, le scelte di Conte

Un’altra variazione sarà sulla corsia destra, dove Matteo Politano dovrà scontare un turno di squalifica. Al suo posto dovrebbe agire Leonardo Spinazzola, soluzione che consentirebbe di confermare Miguel Gutierrez sulla fascia mancina. Antonio Conte, fedele alla sua linea, ha escluso qualsiasi rivoluzione e punta sulla continuità. Possibile anche la convocazione di David Neres, che potrebbe rappresentare un’ulteriore arma a gara in corso per aumentare il tasso tecnico e offensivo della squadra nella sfida contro il Pisa.