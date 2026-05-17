Hojlund, l'astinenza da gol ora si fa pesante: ecco da quanto non segna
Tra i temi più delicati del finale di stagione del Napoli c’è anche il rendimento offensivo. Gli azzurri hanno alternato ottime prestazioni a lunghi periodi di difficoltà sotto porta e, in questo scenario, la sfida contro il Pisa potrebbe diventare fondamentale soprattutto per Rasmus Hojlund.
L'astinenza di Hojlund
Come evidenzia il Corriere della Sera, il centravanti danese non segna in campionato da quasi due mesi ed è fermo a quota dieci reti in campionato. La trasferta in Toscana rappresenta però un’occasione importante per interrompere il digiuno e rilanciare definitivamente la propria stagione.
Il futuro è suo
Hojlund è chiamato a ritrovare fiducia, continuità e soprattutto incisività negli ultimi metri, qualità considerate fondamentali per il presente e il futuro del Napoli. Il club azzurro punta infatti molto sul danese per costruire un attacco più competitivo e tornare stabilmente ai massimi livelli anche in Europa.
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